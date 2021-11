Após troca de acusações e até memes, Doria e Leite se encontram

Apesar do clima de beligerância que permeia as prévias do PSDB para a escolha de quem concorrerá à presidência da República pelo partido no ano que vem, Eduardo Leite e João Doria tentaram há pouco dar um ar, digamos, mais republicano à corrida, cuja votação ocorre no domingo.

Nas últimas 24 horas, a equipe de Doria divulgou nota em que classificou o movimento de tentativa de adiamento das prévias supostamente atribuído à campanha de Leite como “imoral e inaceitável” e distribuiu uma propaganda em que usa memes para fazer troça do concorrente.

No vídeo, o governador de São Paulo é referido como alguém que “disparou” na corrida eleitoral e é representado pelo personagem de desenho animado Ligeirinho, que é perseguido pelo Coiote, representado por Leite, numa montagem propositalmente tosca para combinar com a linguagem das redes sociais.

Doria está nesta terça no Rio Grande do Sul para sua última viagem de campanha das prévias. Leite publicou em suas redes que não poderia receber o governador de São Paulo no aeroporto, mas que queria convidá-lo para uma visita ao Palácio Piratini, sede do governo gaúcho.

“Temos estilos de ação política marcadamente diferentes, mas somos do mesmo partido, o PSDB, e queremos mudar o Brasil”, disse Leite. “Prepara um café pra mim e um chimarrão pra Bia. Estamos a caminho”, respondeu Doria. O encontro está previsto ocorreu por volta das 18h.