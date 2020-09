Após ser afastado, secretário de Educação do Rio é exonerado

Não durou nem um dia o afastamento do secretário estadual de Educação do Rio — uma edição extra do Diário Oficial, publicada na tarde desta quarta-feira, traz a exoneração Pedro Fernandes do cargo. Ele está cumprindo prisão domiciliar após ser alvo de uma operação do Ministério Público na última sexta-feira.

Oficialmente, a explicação para a exoneração apenas horas depois do afastamento está em um parecer da Procuradoria-Geral do Estado contrário à permanência de Fernandes no cargo, ainda que afastado. A consulta teria sido feita pelo próprio governo, mas a resposta não havia chegado a tempo da publicação desta manhã.

Mas interlocutores do governo afirmam que o rápido movimento também se deu em razão da péssima repercussão do afastamento, contrariando a expectativa de que uma medida mais dura fosse tomada contra o secretário investigado.

Com a exoneração, quem permanece à frente da Educação fluminense é a substituta da pasta, Cláudia Lasry. As conversas para encontrar um novo titular, contudo, seguem a todo vapor.