Após prisão, Ibaneis afasta integrantes da Secretaria de Saúde do DF

Depois de uma operação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios levar para a prisão praticamente toda a cúpula da área da Saúde no governo de Ibaneis Rocha, o governo assinou ato afastando temporariamente todos os presos.

Como o Radar mostrou mais cedo, a Operação Falso Negativo 2 apura o superfaturamento milionário na compra de testes de Covid-19 pelo governo do DF.