Após prisão de colega, Lira prega ‘responsabilidade para com a democracia’

Após o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) ter sido preso pela Polícia Federal na noite desta terça-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), pregou “responsabilidade para com a democracia” — em aceno ao Supremo Tribunal Federal.

O bolsonarista Silveira foi alvo de um mandado de prisão por parte do ministro Alexandre de Moraes após a publicação de um vídeo com ofensas diretas aos ministros do STF.

“Como sempre disse e acredito, a Câmara não deve refletir a vontade ou a posição de um indivíduo, mas do coletivo de seus colegiados, de suas instâncias e de sua vontade soberana, o Plenário”, escreveu Lira logo depois do anúncio da prisão.

O presidente da Câmara, aliado de Bolsonaro, disse querer “tranquilizar a todos e reiterar que irei conduzir o atual episódio com serenidade e consciência de minhas responsabilidades para com a Instituição e a Democracia”.