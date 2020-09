Após pressão, relator abandona MP dos Aeronautas: “não dei conta”

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Horas antes da votação da medida provisória que trata da relação de trabalho dos aeronautas, o relator Vicentinho Júnior (PL-TO) abandonou o caso.

Ele deixou a relatoria e retirou seu parecer da tramitação na Casa.

Ao Radar, ele afirmou que vinha sofrendo ataques de alguns aeronautas, sendo acusado de proteger empresas de táxi aéreo.

“O Rodrigo Maia me deu a relatoria e pediu para tentar pacificar a relação entre as partes, governo, patrões e empregados. Mas não dei conta. Rechaço as agressões que sofri e insinuações de proteger empresas aéreas. Não sou de agredir ninguém. Preferi deixar a relatoria”, disse Vicentinho Júnior.

O tema está para ser pautado no plenário da Câmara nesta tarde. Foi escolhido novo relator.