Bezerra entrega o cargo e Bolsonaro perde seu líder no Senado

Derrotado na noite desta terça-feira na eleição para a vaga no TCU, o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) entregou na manhã desta quarta o cargo de líder do governo no Senado.

“O pedido foi formalizado ao presidente Jair Bolsonaro a quem o senador agradece a confiança no exercício da função”, informou a assessoria de Bezerra Coelho há pouco.

O senador, que esperava ter entre 35 e 40 votos no plenário da Casa, obteve apenas sete e perdeu para Kátia Abreu, com 19, e para o vencedor, Antonio Anastasia, que recebeu 52 votos.

Apesar de representar o Palácio do Planalto no Senado, Bezerra Coelho não contou com o apoio do governo na votação para ocupar a vaga que cabia ao Senado no TCU. Venceu o nome apoiado pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco.