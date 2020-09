Após derrota no STJ, Witzel diz jamais ter cometido ‘atos ilícitos’

Após a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ter atingido maioria de votos para confirmar seu afastamento do cargo de governador por 180 dias, Wilson Witzel disse “respeitar a decisão” mas reafirmou jamais ter cometido “atos ilícitos”.

“Respeito a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Compreendo a conduta dos magistrados diante da gravidade dos fatos apresentados. Mas, reafirmo que jamais cometi atos ilícitos”, escreveu o governador afastado no Twitter.

Ao longo de toda a sessão de julgamentos, os ministros, ao analisarem a decisão de Benedito Gonçalves, ressaltaram a gravidade das condutas supostamente cometidas por Witzel — presentes na denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, que atribui ao governador a chefia da “sofisticada organização criminosa” estabelecida no estado.

Um dos integrantes da Corte, o ministro Luís Felipe Salomão observou que, de acordo com narrado pela PGR, com o andamento das investigações, “verificou-se a existência de ilícitos muito mais abrangentes do que aqueles eque envolvem as ações de combate à pandemia, incluindo nomeações em cargos-chafe de pessoas de dentro do esquema e vinculadas aos três grupos supostamente criminosos”.

A confirmação do afastamento de Witzel do governo do Rio foi por ampla maioria: doze dos dez ministros necessários para manutenção da medida.