Após Ciro suspender campanha, presidente do PDT vai ao STF contra Lira

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Pouco depois de Ciro Gomes anunciar que vai deixar sua pré-candidatura à Presidência “em suspenso” até que a bancada do PDT na Câmara reavalie sua posição sobre a PEC dos Precatórios, o presidente do partido, Carlos Lupi, anunciou há pouco pelo Twitter que vai acionar o STF contra o ato do presidente da Câmara, Arthur Lira, que autorizou parlamentares a votarem remotamente, publicado horas antes da votação.

A proposta do governo Bolsonaro foi aprovada em primeiro turno, na madrugada desta quinta-feiral, com apoio decisivo de 15 deputados pedetistas. Na sua manifestação, no entanto, Lupi não mencionou o elefante na sala.

“Um cheque em branco que a Câmara deu ao Sr. Lira e ao Profeta da Ignorância!”, comentou o presidente do PDT.