Após cinco meses fechada, ‘A Casa do Porco’ tem data para reabrir

Após cinco meses de portas fechadas em decorrência da pandemia do coronavírus, o badalado restaurante A Casa do Porco Bar, em São Paulo, volta a receber o público.

A casa de Jefferson e Janaína Rueda, eleito melhor restaurante do país e o único brasileiro entre os 50 melhores do mundo na lista da “The World’s 50 best restaurants” reabre no próximo dia 1.

A retomada acontece com lugares ao ar livre, marcando a estreia oficial do “Ocupa Rua” — projeto de flexibilização do uso de espaços públicos que tem o apoio da prefeitura de São Paulo.

Para reabrir, o restaurante seguirá um rígido protocolo de segurança elaborado pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas.