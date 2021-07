Após brigar com cacique, Bolsonaro descarta Patriota, dizem aliados

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro rompeu de vez com o Patriota — partido com o qual já não estava tendo a melhor das relações.

Segundo aliados, o presidente teve uma briga feia na última terça com o mandatário da sigla, Adilson Barroso, antes de ser internado em Brasília e, depois, transferido para São Paulo — onde permanece em observação no hospital.

Adilson, que está afastado do comando da legenda até setembro, era a última figura amiga de Bolsonaro no partido e foi responsável pela filiação de Flávio Bolsonaro, no final de maio.

O movimento abriu um racha na sigla, que tem tentado expurgar os bolsonaristas. O afastamento de Adilson, inclusive, é visto como uma represália ao seu alinhamento com a família do presidente.

Sem partido desde 2019 e com o Patriota descartado, Bolsonaro considera agora a ida para o PTB, o PP de Ciro Nogueira, o PL de Valdemar Costa Neto ou o Partido da Mulher Brasileira, legendas com as quais já têm conversas avançadas.