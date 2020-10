Após batida da PF, popularidade de Helder é de 39% no PA, diz Ibope

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 5 out 2020, 13h08 - Publicado em 5 out 2020, 13h06

Pesquisa Ibope divulgada nesta segunda no Pará mostra que as operações da Polícia Federal contra o governador Helder Barbalho, por suspeitas de corrupção na Saúde, não abalaram a popularidade dele no estado.

A aprovação do governador registra 39% de ótimo ou bom. É fato que outros institutos de pesquisa já registraram patamares maiores de popularidade de Barbalho, mas 39% não é pouca coisa para quem sofreu duas batidas da PF nesse ano.

O candidato de Barbalho à prefeitura de Belém cresceu nas intenções de voto e chegou ao segundo lugar na pesquisa.