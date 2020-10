Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

1 out 2020, 21h33

Com o anúncio de Jair Bolsonaro de que irá mesmo nomear o desembargador Kássio Nunes ao STF, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, entrou na agenda do presidente nesta sexta. Os dois vão conversar sobre o tema por volta de 10h. Apoiado pelo centrão, Nunes — a preço de hoje — não deve ter problemas na sabatina.