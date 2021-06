Após 4 dias, Bolsonaro não desmentiu Miranda sobre Barros, diz Renan

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Para o relator da CPI da Pandemia no Senado, Renan Calheiros, o silêncio do presidente Jair Bolsonaro sobre o deputado federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, é eloquente.

“Já se passaram 4 dias e o presidente não desmente os irmãos Miranda. Continua, assim, a destruir o líder de seu governo e arrasá-lo com suspeição. Por que o presidente não fala sobre o que falou sobre Ricardo Barros?”, questionou Calheiros, no Twitter.

Na última sexta-feira, o deputado federal Luis Miranda relatou à CPI que ouviu de Bolsonaro uma queixa sobre a suposta participação de Barros em atos de corrupção no Ministério da Saúde — que já foi comandado pelo atual líder do governo na gestão de Michel Temer.