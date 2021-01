Aplicativo registra reflexo da pandemia na saúde mental dos brasileiros

A crise gerada pela pandemia desencadeou mais do que novos hábitos, trouxe também novas preocupações que podem resultar em transtornos psicológicos ou agravar doenças já existentes. Uma alternativa para lidar com a situação foi buscar atendimento com um psicólogo, como mostra um levantamento do app de contratação de serviços Get Ninjas.

Em 2020, a procura pelo profissional cresceu 300%, em relação à 2019, somando mais de 80.000 solicitações na plataforma. Em março, quando foi oferecida a opção de contratação remota de psicólogos, a profissão tornou-se o serviço mais solicitado dentro da categoria Saúde. De março até dezembro, 68% dos pedidos foram especificamente para consultas online com psicólogos, somando mais de 50.000 solicitações – o restante corresponde às consultas presenciais.