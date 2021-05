Aplicativo de comida saudável vai registrar carteira de entregadores

Na próxima semana, os brasileiros terão acesso a um novo aplicativo de delivery, o To Do Green. Alinhada com o boom do comércio eletrônico decorrente da Pandemia de Covid-19, a proposta é entregar conveniência, variedade e qualidade para quem busca uma vida mais saudável. Os parceiros foram selecionados para entregar apenas opções saudáveis para os greenusers.

A aposta da CEO Paula Simões é nos 27% da população brasileira que consome comida saudável e têm dificuldade em encontrar esses produtos. É um público que se incomoda também com as condições que são oferecidas para os entregadores.

“Claro que vamos entregar o melhor para o usuário, mas vamos oferecer também benefícios para todas as partes envolvidas no processo, desde os parceiros até os colaboradores, nossas embalagens serão recicláveis e biodegradáveis, os entregadores terão carteira assinada, bicicleta padronizada, uniforme, pontos de apoio e receberão mentoria de voluntários para o crescimento profissional de cada um, seja dentro da empresa ou não”, explica Paula.