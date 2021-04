Apesar dos protestos, Bolsonaro chega tranquilo para cúpula de Biden

Com o discurso de três minutos já escrito, Jair Bolsonaro fará sua participação na Cúpula de Clima de Joe Biden sem constrangimentos. A previsão é de ministros do governo envolvidos na articulação do plano brasileiro no encontro.

O presidente vai seguir o roteiro já apresentado na carta a Biden na qual se compromete a ampliar investimentos na fiscalização de crimes ambientais na Amazônia e zerar o desmatamento ilegal até 2030.

A pressão de movimentos ambientalistas não mudará o roteiro já combinado com o governo americano.