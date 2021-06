Apesar de Aécio, PSDB diz que ainda não fechou apoio ao voto impresso

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois de o Estadão publicar levantamento sobre o apoio de deputados ao projeto bolsonarista do voto impresso, inclusive com o voto a favor de Aécio Neves e de Nilson Pinto na Comissão Especial, o PSDB reagiu para dizer que a questão ainda não tem posição oficial no partido.

Em outras palavras, o apoio ao projeto bolsonarista é pessoal, de Aécio e seu par no colegiado. “Essa não é a opinião externada pelo partido”, diz a sigla.