Apesar da pandemia, vendas de imóveis crescem no Brasil

Mesmo sob impacto da covid-19, as vendas de imóveis no Brasil subiram 8,4% nos nove primeiros meses de 2020, na comparação com o mesmo período de 2019.

Os números fazem parte de um balanço do mercado imobiliário que a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) divulga nesta segunda-feira.

No mesmo período, porém, houve uma redução de 27,9% nos lançamentos de imóveis e uma redução de 13% na oferta.

Na avaliação do setor, o fato de o mercado não ter recuperado o volume de lançamentos represados em função da pandemia, apesar da tendência de crescimento nas vendas, pode ser um indicativo de cautela por parte dos empresários em função do aumento no custo dos insumos.

Em setembro, a CBIC entregou ao governo federal um documento reunindo “evidências sobre abusos no aumento do preço de materiais de construção durante a pandemia”.

No país todo, as vendas apresentaram um aumento de 57,5% no terceiro trimestre de 2020, na comparação com o trimestre anterior. O resultado foi positivo em todas as regiões. O maior aumento foi observado no Sudeste, onde as vendas de imóveis subiram 93,3% no período.