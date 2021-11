Apenas 1% dos CEOs de empresas listadas na bolsa brasileira são mulheres

Um estudo feito pela Heidrick & Struggles, companhia global de consultoria e seleção de altos executivos, aponta que as mulheres representam apenas 1% dos CEOs das maiores empresas de capital aberto do Brasil.

A taxa é 6 vezes menor que a identificada globalmente pelo levantamento (6%), que analisou os perfis de 1.095 diretores executivos de outros 23 países até o dia 5 de julho desse ano.

Outro índice em que o Brasil fica atrás no campo da diversidade no comando das empresas é o de estrangeiros que chefiam as companhias. O estudo contabilizou 6% de não-nacionais no país, contra 24% no geral.

A idade média dos CEOs de empresas brasileiras é de 54 anos, e os diretores tinham 49 quando assumiram os cargos. Daqueles identificados pelo estudo, 18% passaram a comandar a companhia no último ano — índice de renovação maior do que o resto do mundo (14%).