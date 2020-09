Aos poucos, a retomada da movimentação em lojas e shoppings

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A flexibilização das regras de abertura do comércio em função da pandemia contribuiu para o aumento na circulação de consumidores no Dia dos Pais em relação à outras datas do varejo.

Se na semana do Dia das Mães a queda chegou a 87,4% em shoppings e 53,1% nas lojas físicas, na comparação com o mesmo período de 2019, o cenário foi um pouco melhor no Dia dos Pais.

Na semana do dia 9 de agosto, quando a data foi celebrada, o movimento nos shoppings caiu 66,03% e nas lojas físicas a diminuição foi de 31,55%.

“Evidentemente os números seriam negativos por conta das medidas de distanciamento social para conter a pandemia. Contudo, percebe-se que o Dia dos Pais, já favorecido pela flexibilização do comércio, conseguiu se aproximar mais do fluxo total de visitantes registrado no ano passado”, afirma Flávia Pini, CEO da FX Data Intelligence.