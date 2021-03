Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Rei Pelé, que completou 80 anos no final de 2020, tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19 nesta terça-feira.

A imunização do maior astro do futebol mundial ocorreu no Guarujá, em São Paulo.