Aos 77 anos, PF prepara-se para deixar o icônico ‘Máscara Negra’

No dia 28 de março, a Polícia Federal completa os seus 77 anos de existência. O aniversário, embora não seja uma data redonda, dessas que marcam, vai entrar para a história da corporação por ser o último comemorado no icônico edifício-sede da instituição em Brasília, o “Máscara Negra”.

Instalada no prédio da Asa Sul, em Brasília, desde os anos 1960, a PF mudará a partir de maio para o moderno complexo de torres Multibrasil Corporate, na Asa Norte. Com a mudança, todas as unidades da instituição estarão integradas no mesmo lugar.

