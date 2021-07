Ao tirar foto com Miranda no Alvorada, Bolsonaro alertou para ‘represália’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Já na saída da conversa na biblioteca do Palácio da Alvorada, com todos caminhando pelo palácio, Luis Ricardo, o servidor da Saúde, fala: “Presidente, posso tirar uma foto?”

Bolsonaro não escuta, mas o ajudante de ordens Diniz Coelho, sim: “Presidente, ele pediu uma foto com o senhor”.

O presidente para e fala para voltarem até a biblioteca para aproveitar a parede de madeira do lugar como plano de fundo da imagem. Bolsonaro, no entanto, revela uma preocupação.

Ele autoriza que o deputado Luis Miranda, uma figura conhecida no bolsonarismo, divulgue a imagem dele com ao lado do presidente, mas alerta Luis Ricardo: “Não é bom que você divulgue essa foto porque vão saber que você esteve aqui. Você vai sofrer represália. Vão saber que você denunciou”.