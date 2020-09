Ao lado de Sandy, líderes religiosos pedem tolerância no Criança Esperança

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Número que fará um chamado à tolerância religiosa no show do Criança Esperança, esta segunda-feira, dia 28, contará com a participação de personalidades de diversos credos como Padre Omar, o babalaô Ivanir dos Santos, a monja budista Heishin Gandra, o pastor evangélico Kleber Lucas, Ali Hussein Zoghbi, líder islâmico, e Iraci Ramos, representante espírita kardecista.

Eles integram o dueto de Sandy e Péricles, que gravaram remotamente suas participações, interpretando a versão em português de “Heal the world”, sucesso de Michael Jackson. O show do ‘Criança Esperança’ vai ao ar após a novela ‘A Força do Querer’.