Ao lado de ministro, Flávio Bolsonaro promete voo direto entre Rio e Doha

Flávio Bolsonaro divulgou há pouco um vídeo gravado ao lado do ministro do Turismo, Gilson Machado, em que promete, a partir do ano que vem, voos diretos entre o Rio e Doha, no Qatar.

Desde o final da semana passada que Jair Bolsonaro e uma comitiva de servidores e papagaios de pirata participam de uma viagem oficial a países do Oriente Médio, como Emirados Árabes e Bahrein.

Nesta quarta, a parada foi no Qatar. Assim que chegou, Bolsonaro foi convidado por apoiadores para um passeio de moto. O presidente não divulgou compromissos oficiais para o dia na cidade.