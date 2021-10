Ao falar de Mendonça, Ciro Nogueira chama Malafaia de desinformado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 12 out 2021, 10h18 - Publicado em 12 out 2021, 09h50

No Piauí para o feriadão, Ciro Nogueira falou a jornalistas do estado sobre as críticas que recebeu de Silas Malafaia nesta segunda por supostamente atuar para prejudicar a aprovação de André Mendonça ao STF.

O chefe da Casa Civil mostrou que não pretende dar muita importância para os vídeos inflamados de Malafaia. “Sou um auxiliar do presidente da República e todas as suas determinações serão cumpridas sempre. Acho que falta informação para esse pastor sobre a nossa atuação”, disse Ciro, segundo o site Cidade Verde.

Nesta segunda, o pastor, que tenta ser vice de Bolsonaro em 2022, foi para cima de Nogueira e de outros ministros da ala política do Planalto por supostamente não defenderem com ímpeto a aprovação de Mendonça.