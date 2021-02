Anvisa recebe pedido de registro definitivo da vacina da Pfizer

A Anvisa anunciou neste sábado que recebeu o pedido de registro definitivo da vacina da Pfizer. Esse é o segundo pedido recebido pela agência. O primeiro foi o pedido da vacina de Oxford, apresentado ao órgão no fim de janeiro.

Quando for aprovado e for concedido pela Anvisa, o registro é o sinal verde para que a vacina seja comercializada, distribuída e utilizada pela população, nos termos da indicação estabelecida na bula. Ou seja, o registro é a avaliação completa com dados mais robustos dos estudos de qualidade, eficácia e segurança, bem como do plano de mitigação dos riscos e da adoção das medidas de monitoramento.

Anvisa vem avaliando de forma emergencial e com total prioridade as vacinas contra a Covid-19. Para tanto, adotou os procedimentos de submissão e análise contínua dos dados e das informações submetidas pela empresa, antes do peticionamento do registro.

A Anvisa não impõe barreiras ou dificuldades para o pedido de registro de vacinas. Estabelece regras a serem cumpridas, afim de garantir que as vacinas sejam seguras e adequadas para imunizar e não causar dano à população brasileira. Os servidores da agência estão dedicados à análise desses processos.