Anvisa recebe os primeiros dados da vacina contra a Covid-19 em spray

A Anvisa divulgou há pouco que recebeu os primeiros dados sobre o estudo conduzido pela USP para o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19 em formato de spray nasal. O projeto é do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da USP.

A universidade deu entrada na agência de vigilância sanitária por meio do chamado processo de submissão contínua de estudos clínicos, que é quando os pesquisadores remetem os dados à medida em que eles forem sendo produzidos. A ideia é acelerar a avaliação dos resultados.

“O objetivo é que a Anvisa possa conhecer os dados sobre a proposta de estudo antes mesmo dos desenvolvedores finalizarem o protocolo clínico e os detalhes da vacina que poderá vir a ser testada no país. Com isso será possível dar agilidade aos pedidos de autorização de estudos, quando estes estiverem prontos para serem analisados”, informou a agência, por meio de comunicado divulgado nesta quinta.