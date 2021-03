Anvisa libera teste em humanos do soro do Butantan contra Covid-19

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Anvisa autorizou nesta quarta a pesquisa clínica com o soro hiperimune anti-Sars-CoV-2 desenvolvido pelo Instituto Butantan. Na prática, é a liberação para que o instituto faça o teste do soro em humanos.

A autorização foi condicionada a um Termo de Compromisso que prevê a entrega de informações complementares. Isso significa que, para o início do estudo, o Butantan ainda deverá apresentar as informações complementares que não foram integralmente disponibilizadas. Para isso, será enviado um ofício com apontamento das pendências ao Butantan, o que já estava acordado entre Anvisa e Instituto.