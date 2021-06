Anvisa autoriza pesquisa com Butanvac no Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Anvisa acaba de conceder autorização para pesquisa clínica da vacina Butanvac, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan. Isso abre a possibilidade de se começarem os testes em humanos no país.

Segundo a agência, o instituto ainda precisa remeter informações complementares sobre testes em andamento. Na sequência, o imunizante já poderá se aplicado de maneira experimental.

Como será a primeira vez que a Butanvac será aplicada em humanos, será necessário que o instituto conduza testes para as fases clínicas 1 e 2. Neste momento está autorizada a realização das primeiras etapas do estudo clínico, que envolverão 400 voluntários. A previsão é que até 6.000 voluntários participem da pesquisa até a sua conclusão.

A Butanvac será aplicada com duas doses e um intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda injeção. O estudo será conduzido no Hospital das Clínicas da USP e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.