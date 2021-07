Anvisa Autoriza a aplicação de Butanvac em voluntários

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Anvisa acaba de divulgar que autorizou o início da aplicação em voluntários da vacina Butanvac, imunizante em desenvolvimento pelo Instituto Butantan. Segundo o comunicado, a equipe técnica da agência considerou que os dados remetidos pelo laboratório são suficientes para liberar os primeiros testes clínicos com humanos.

No início de junho, a Anvisa já havia autorizado o começo dos estudos da vacina 100% brasileira, mas ainda aguardava mais dados para autorizar a aplicação de doses em caráter experimental. Na fase autorizada nesta quarta, a vacina poderá ser testada em até 400 voluntários.

A Butanvac será aplicada com duas doses e um intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda imunização. O estudo será realizado no Hospital das Clínicas da USP e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.