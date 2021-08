Anvisa aprova uso emergencial de medicamento para a Covid-19

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A diretoria colegiada da Anvisa aprovou há pouco o uso emergencial, temporário e em caráter experimental de um novo medicamento para o tratamento da Covid-19. O medicamento Regkirona (regdanvimabe), fabricado pelo laboratório coreano Celltrion Healthcare, foi o quarto a ter autorização de uso contra a doença concedida pela Anvisa, sendo o terceiro em uso emergencial.

O remédio ajuda o organismo a criar anticorpos que combatem a doença e não é indicado como um preventivo. Segundo a Anvisa, o Regkirona (regdanvimabe) é, no jargão técnico, um “anticorpo monoclonal”, “um produto biológico produzido em laboratórios e que reproduz anticorpos que ajudam o organismo no combate a alguma doença específica”.

A agência ressaltou que o medicamento não é indicado para qualquer pessoa com Covid-19. O tratamento é contraindicado para pessoas hospitalizadas com o coronavírus, que estejam na chamada oxigenoterapia e para pacientes com comorbidades não relacionadas à doença em si.