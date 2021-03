Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Anvisa anunciou na manhã desta sexta-feira a concessão do registro do primeiro medicamento com indicação em bula de combate à Covid-19. O remédio é o remdesivir, da farmacêutica norte-americana Gilead Science. O medicamento estava em testes desde junho de 2020.