Anvisa amplia teste de vacinas contra coronavírus para mais Estados

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou hoje o aumento do número de voluntários nos estudos da vacina Sinovac, em parceria com o Instituto Butantã. Antes 9.000 pessoas iriam participar dos estudos, agora serão 13.060 voluntários. Além disso, o estudo da vacina chinesa será feito também nos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Já a vacina Janssen-Cilag do grupo Johnson e Johnson, que hoje é testada em 7 estados brasileiros, terá a participação de mais 4 estados nos testes. Foram incluídos nesta lista os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina e também o Distrito Federal