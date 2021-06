Anvisa alerta estados para adulteração de frascos da CoronaVac

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Anvisa anunciou nesta segunda que enviou às secretarias estaduais de Saúde uma nota técnica alertando para a possibilidade de adulteração de frascos da vacina CoronaVac.

Segundo o comunicado, na última semana, a agência recebeu denúncia sobre tentativa de reaproveitamento de um frasco vazio de CoronaVac, com a introdução de um líquido diferente do da vacina dentro do recipiente e o uso de uma cola para fixar o lacre de alumínio à tampa.

“O frasco da referida unidade da vacina deixou de conservar as características originais de um frasco de CoronaVac, sendo considerada tecnicamente adulterada”, diz a agência.

A Anvisa solicita que os aplicadores de vacina observem se os frascos mantêm as características originais e os dispositivos de segurança intactos.