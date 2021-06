Anúncios de vagas de emprego na OLX crescem 158%

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O número de vagas de emprego anunciadas na OLX, plataforma de compra e venda online, cresceu 158% em abril deste ano em relação ao mesmo período do ano passado.

Levantamento do site mostra que as buscas por vagas online também cresceram, com alta de 54%.

O aumento da digitalização, percebido durante o período de pandemia, também é observado no anúncio e busca de vagas.

Nos primeiros quatro meses do ano, diz a OLX, a procura por vagas de emprego teve aumento de 20%. Já os anúncios inseridos cresceram 47% em relação ao período de janeiro a abril de 2020.

“Os anúncios online chegam a um maior número de pessoas, aumentando a chance de encontrar o candidato ideal para a vaga”, diz Andries Oudshoorn, CEO da OLX Brasil. “Os que buscam uma colocação também conseguem localizar todos os anúncios em um só lugar, identificando aqueles que se enquadram melhor no seu perfil profissional.”