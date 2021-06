Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro acatou pedido do presidente do STF, ministro Luiz Fux, para que evitasse uma crise institucional ao indicar o substituto de Marco Aurélio com o decano ainda na cadeira. O anúncio ficou para agosto.