Antes de migrar ao Patriota, Bolsonaro reúne aliados do PSL no Alvorada

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e seu filho Flávio (Patriota) receberão hoje, às 17h, aliados do PSL para uma reunião no Palácio da Alvorada. Entre os convidados estão deputados federais da legenda que se mantiveram fiéis a Bolsonaro após sua saída do partido, em novembro de 2019.

Sem conseguir colocar de pé o seu Aliança Pelo Brasil a tempo da eleição do ano que vem, Bolsonaro está em busca de uma legenda para a disputa. Tudo indica que fechará com o Patriota, que recebeu no fim do mês passado a filiação de Flávio.

A aproximação com a família presidencial, que não esconde que busca um partido para reinar absoluta, causou um racha no Patriota, fato que não deve impedir a filiação do presidente. Na reunião desta quarta, Bolsonaro e seus aliados irão falar da possível migração de alguns deputados do PSL para o novo partido.