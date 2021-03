Antes de falar na Câmara, ministro da Educação diz que ignorará deputados

Em reunião fechada com os parlamentares da bancada do governo na Câmara, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, traçou na tarde desta terça as estratégias que irá utilizar durante a reunião desta quarta com parlamentares da Comissão de Educação.

O encontro com os deputados será às 9h, mas, aos aliados governistas, Ribeiro não escondeu que sua passagem pela Casa será meramente protocolar, uma vez que não acolherá sugestões dos deputados sobre como tocar ações na Educação.

“Eu ouço a todos, mas o projeto que eu vou implementar, a visão que vou implementar, na hora de optar por dois caminhos, vou optar pelo projeto vencedor de 2018 que a população escolheu. Nós precisamos entender que o projeto que será implementado no MEC será esse”, disse Ribeiro aos bolsonaristas.