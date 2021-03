‘Ano da pandemia’ tem número recorde de mortes

O Brasil completou o “ano da pandemia” com um total de quase 1,5 milhão de mortos, número recorde desde o início da série histórica do Portal da Transparência do Registro Civil. O número exato de óbitos registrados em cartórios entre março de 2020 e fevereiro deste ano foi de 1.497.356 mortes, um total de 353.900 falecimentos a mais do que a média dos mesmos períodos desde 2003.

Em termos percentuais, significa um crescimento de 30,9% de óbitos em relação à média histórica, que sempre esteve na casa de 1,7%, totalizando 29,2 pontos percentuais a mais no período. Na comparação em relação ao exato ano anterior da pandemia, março de 2019 a fevereiro de 2020, o aumento foi de 13,5% no número de falecimentos.

Os dados do “ano da pandemia” estão no Portal da Transparência do Registro Civil, base de dados abastecida em tempo real pelos atos de nascimentos, casamentos e óbitos praticados pelos cartórios, administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), cruzados com os dados históricos do estudo Estatísticas do Registro Civil, promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base nos dados dos próprios cartórios brasileiros.