Aniversário de Kassab reúne Alckmin, França e Skaf em São Paulo

Gilberto Kassab fez aniversário nesta sexta-feira e reuniu praticamente todos os personagens que podem formar a chapa de Geraldo Alckmin ao Palácio dos Bandeirantes em 2022.

Estavam na festa, como mostra a foto, figuras do PSDB, do PSB, do MDB e, claro, do PSD do anfitrião. Só o que faltou foram as máscaras contra o coronavírus.

Se o plano em curso der certo, Kassab vai montar uma chapa com Alckmin e Márcio França, tendo Paulo Skaf concorrendo ao Senado.