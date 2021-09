André Mendonça colhe impopularidade no Senado por causa de um pastor

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Escolhido por Jair Bolsonaro para ser ministro do STF, André Mendonça foi aconselhado recentemente a se afastar do pastor Silas Malafaia, nome impopular no Senado.

Com Davi Alcolumbre fazendo toda a força possível para provar que é capaz de derrubar o indicado de Bolsonaro, ter companhias impopulares no Senado não é um bom negócio.

Mendonça deve ser sabatinado em outubro.