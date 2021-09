O Conselho Diretor da Anatel aprovou nesta sexta o texto final do edital de licitação do 5G e marcou o leilão para o dia 4 de novembro.

A operação comercial do novo modelo deve começar pelas capitais do país 300 dias após a assinatura dos contratos. Depois, de forma escalonada, deverá atingir as cidades menores. O objetivo do governo é ter a rede instalada em todas as capitais até julho de 2022.