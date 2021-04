Analgésicos são os medicamentos mais vendidos na pandemia no país

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Dados da plataforma Farmácias APP, aplicativo de venda online de saúde e beleza, mostram que os analgésicos e antitérmicos foram os medicamentos mais comprados durante a pandemia, chegando a 6,5% das vendas totais nas drogarias país afora.

Na mesma linha, os anti-inflamatórios estão na segunda colocação com 4,7% das vendas. Em seguida, medicamentos para doenças cardiovasculares (como pressão alta) e contraceptivos hormonais aparecem com 4,3% e 3,6% da totalidade. Por fim, completa o top 5 os remédios para congestão nasal somando 2,8%.

“Os números mostram que os brasileiros buscaram mais os medicamentos que tratam doenças do cotidiano, como a dores e inflamações. Na contramão dos remédios mais comuns na rotina, medicamentos que combatem vermes e parasitas cresceram 147% nos dois primeiros meses de 2021, comparado ao mesmo bimestre do ano anterior”, afirma Renata Morais, coordenadora de marketing do Farmácias APP.

O estudo leva em conta o período entre fevereiro de 2020 a fevereiro de 2021 e contempla todo o varejo farmacêutico, tanto físico quanto digital.

Leia mais