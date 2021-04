Ameaçado por Bolsonaro, Randolfe é indicado para integrar CPI da Covid-19

Alvo do presidente Jair Bolsonaro, que falou em “ter que sair na porrada” com ele, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) será indicado por seu bloco parlamentar para integrar a CPI da Covid-19 no Senado. Líder da oposição ao governo Bolsonaro, Rodrigues foi o autor do requerimento da Comissão de Inquérito Parlamentar para apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia no Brasil.

O senador foi citado por Bolsonaro durante ligação com o seu colega, Jorge Kajuru, no sábado passado. No trecho com a menção a Randolfe, revelado por Kajuru só na segunda-feira, o presidente diz que “vai ter que sair na porrada com um bosta desse”, se “a canalhada do Randolfe Rodrigues” participar da CPI da Covid-19 e “começar a encher o saco”.

O bloco Senado Independente, que indicou Rodrigues como titular da comissão, é composto por nove senadores de quatro partidos: PDT, Cidadania, Rede e PSB. Pelas regras da Casa, pode indicar um titular e um suplente, no caso o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), um dos autores do mandado de segurança apresentado ao STF para obrigar o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, a instalar a CPI.

O colegiado terá 11 membros efetivos e sete suplentes. Pacheco leu o requerimento no plenário do Senado no fim da tarde desta terça-feira.