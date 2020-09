Ameaçada nos tempos de PT, Lava-Jato acabará no governo Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

É oficial. A decisão da PGR que prorrogou a força-tarefa da Lava-Jato em Curitiba até janeiro de 2021 teve o efeito simbólico de marcar a data de morte do maior trabalho de combate à corrupção já deflagrado no país, a partir do time de procuradores de Curitiba.

Receba as novidades e principais acontecimentos, bastidores e análises do cenário político brasileiro. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Foram muitas fases, muitas manobras para tentar sepultar a investigação que mirou a sociedade criminosa montada por PT, MDB e PP e empreiteiras na Petrobras, mas a operação originária no Paraná será encerrada mesmo em janeiro próximo, durante, portanto, o governo de Jair Bolsonaro.

ASSINE VEJA Clique e Assine

No lugar da força-tarefa, a PGR tocará um modelo central de investigação e combate à corrupção. Não há motivos para acreditar que esse novo modelo vá tornar mais tranquila a vida dos corruptos.