Ame Digital vai oferecer crédito a brasileiros com nome sujo

A Ame Digital entrou no negócio de microcrédito e financiamentos a pessoas físicas. A fintech do grupo Americanas nasceu em 2018 como uma carteira digital, mas logo evoluiu para um market place– plataforma de negócios que conecta consumidores a prestadores de serviço e vendedores de produtos por meio de um aplicativo de celular e um site.

Nesta semana, a Ame passará a oferecer em sua plataforma os serviços de crédito pessoal da empresa SuperSim, especializada em clientes de baixa renda e com CPF negativados. Serão ofertadas no app linhas com opções com ou sem garantia que vão de 250 a 2.500 reais. Os empréstimos poderão ser pagos em até 12 parcelas e o dinheiro fica disponível para o cliente em até um dia útil.

A SuperSim é uma das sete instituições financeiras que oferecem crédito por meio da plataforma da Ame Digital. Em julho, como forma de incentivar a tomada dos empréstimos, a Ame dará até 6% do valor contratado pelos clientes nas linhas sem garantia como cashback para gastar no site. O cashback constitui uma parte do valor pago pelo cliente que é devolvido em forma de crédito para ele usar dentro da plataforma.