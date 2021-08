Ame Digital faz parceria com Serasa para oferecer negociação de dívidas

A Ame Digital fez uma parceria para passar a oferecer dentro do app o acesso ao Serasa Limpa Nome, com a possibilidade de renegociação de dívidas com descontos de até 90% com mais de 50 credoras de diversos segmentos. E o público-alvo é de mais de um terço da População em Idade Ativa no Brasil.

Segundo um levantamento da Serasa que acaba de sair do forno, o Brasil fechou o mês de junho deste ano com cerca de 62,5 milhões de cidadãos inadimplentes, com restrições no CPF (dentro de um universo de 174,6 milhões).

Dentro da plataforma da Ame, que oferece recompensa em dinheiro em compras, os clientes também poderão consultar em tempo real o seu Serasa Score, uma pontuação de crédito que varia de 0 a 1.000 e as chances de um determinado perfil pagar as contas em dia nos próximos 12 meses.

A pontuação também é usada por empresas e instituições financeiras como um dos itens para a análise na concessão de crédito, como empréstimos, financiamentos e cartões.