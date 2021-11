Amazon lança curadoria de empreendedores, autores e artistas negros

No mês da Consciência Negra, a Amazon acaba de lançar duas iniciativas que visam “reconhecer e valorizar talentos pretos”.

Foram criadas duas páginas com curadoria de produtos feita por pessoas negras, incluindo obras de autores negros e novos títulos com temática racial.

Em ‘Apoie Empreendedores Negros’ (amazon.com.br/empreendedoresnegros), é possível navegar por uma seleção de produtos de categorias que vão desde beleza e moda a decoração. Os itens são fabricados por pequenos e médios empreendedores negros, diz a Amazon.

Já na página ‘Mês da Consciência Negra’ (amazon.com.br/consciencianegra), é possível acessar uma curadoria feita pela comunidade negra da Amazon, com itens como livros, música, brinquedos e itens esportivos.

Além disso, assinantes Amazon Prime terão acesso a conteúdos que celebram a negritude no catálogo Prime Reading.

Até o final do mês, todas as vendas da página Mês da Consciência Negra terão 15% do valor destinado para os projetos Preta Comprando Preta — uma rede de apoio a empreendedoras negras — e BhUB, que oferece suporte para desenvolvimento de negócios periféricos.

A ação da Consciência Negra ainda contará com uma curadoria de filmes e séries com protagonistas negros disponíveis no Prime Video e a playlist ‘Poder preto’, disponível no Amazon Music Prime.