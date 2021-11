Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Começa neste sábado a pré-venda de uma das esperanças da Amazon para este fim de ano: trata-se do livro “Vivendo como um guerreiro”, do humorista Whindersson Nunes, escrito em conversas com o escritor Gabriel Chalita.

A empresa aposta alto na popularidade do comediante: a tiragem inicial é de 100.000 exemplares.